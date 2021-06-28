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Роспотребнадзор выпустит спрей для носа с антителами от ОРВИ

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Фото: Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора разработали препарат, который содержит коктейль антител к разным возбудителям ОРВИ. Лекарство представляет собой спрей для носа, который можно использовать при повышенной опасности столкновения с патогенами, пишут «Известия».

Научный руководитель МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Владимир Алешкин рассказал, что препарат включает в себя «выжимку» из популяционного иммунитета. Ученые допускают, что в будущем он сможет защищать и от коронавируса. Специалисты уже доказали, что назальный спрей эффективно борется с вирусами гриппа, возбудителями из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша и дифтерии.

Эксперты подчеркивают, что лекарство рассчитано на борьбу с любой инфекцией, которая встречается в жизни многих россиян и в результате вакцинопрофилактики. Препарат сделан из донорской крови, поэтому в нем находится целый спектр антител.

«Можно представить себе, что при повышенном количестве зараженных коронавирусом в день (это та ситуация, которая наблюдается сейчас) человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос», — заявил Алешкин. По его словам, спрей активен на слизистой оболочке около десяти часов — в течение всего дня. Отмечается, что это первый в мире назальный препарат с антителами.

Ранее в России зарегистрировали препарат «Лейтрагин» против осложнений при COVID-19. Он не имеет нежелательных побочных эффектов в отличие от других антицитокиновых средств.

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