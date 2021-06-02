В России зарегистрирован препарат «Лейтрагин» против осложнений при COVID-19

Российский ингаляционный препарат «Лейтрагин», предназначенный для предотвращения или смягчения осложнений при COVID-19, зарегистрирован в России, сообщает РИА Новости.

«Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции», — сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), где было создано лекарство.

Препарат был запатентован в августе прошлого года.

«Лейтрагин» — это агонист дельта-опиоидных рецепторов, исходный препарат называется «даларгин». Раньше этот медикамент использовали для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Позже выяснилось, что он играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также в организации иммунного ответа.