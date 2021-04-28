В России началась вторая фаза испытаний препарата от коронавируса «Мир-19»

В России началась вторая фаза клинических испытаний отечественного препарата для лечения и профилактики коронавируса «Мир-19». Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По словам Скворцовой, исследования второй фазы проводятся уже на пациентах с коронавирусом. После них можно будет приступить к регистрации препарата.

ФМБА получило регистрацию на «Мир-19» в апреле 2021 года. Препарат разработан на основе микроРНК, безопасен для человека и не влияет на его геном и иммунитет, заявляла Скворцова. Она указывала, что лекарство выключает копирование вируса и предотвращает тяжелые формы заболевания.

Лекарство можно вводить с помощью ингаляции или интраназально. Оно безопасно для человека, не влияет на его геном и иммунитет. Предположительно, оно появится на российском рынке в конце 2021 года.