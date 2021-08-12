Мир
 
Последние новости
Киев предупредили о последствиях десяти непонятых посланий Путина
США сделают самолеты безопасными для планеты
Спасатели не нашли восьмерых человек из упавшего на Камчатке вертолета
Россияне рассказали о слежке гаджетов за ними
Обнаружены следы первой технологической революции в истории человечества
Модель заплатила 12 тысяч долларов и стала лицом популярного мужского журнала
Подростки прокатились по МКАД на велосипедах и возмутили москвичей 
В России зафиксировали «свадебный бум»
Загадочно появившееся в доме платье едва не разрушило семью
Новости партнеров
Прослушать новость

В США оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay
Регулятор США заявил, что вакцинация от COVID-19 не влияет на риск выкидыша у беременных

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США оценили риск выкидыша при вакцинации против коронавируса и пояснили, что прививка не оказывает влияния на прерывание беременности. Сообщение регулятора приводит ТАСС.

«ЦКПЗ провели новый анализ данных о безопасности вакцины для беременных на ранних стадиях и не нашли какого-либо увеличения риска выкидыша у порядка 2,5 тыс. женщин, которые получили мРНК-вакцину от коронавируса до 20-й недели беременности», — отмечается в заявлении.

Исследование производилось в отношении препаратов Pfizer и Moderna, согласно его результатам, вероятность выкидыша у вакцинированных составила порядка 13 процентов, что укладывается в статистическую норму от 11 до 16 процентов.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что согласно предварительным данным, полученным из США, новый штамм коронавируса «йота» не приводит к серьезному течению болезни. По словам Ван Керкхове, количество случаев заражения «йота»-штаммом в США стремительно падает и «дельта»-вариант коронавируса остается основным. Опасность «йота» ниже угрозы, исходящей от «дельта».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказала о сроке эффективности вакцины Pfizer у групп риска
В Австралии начали расследование из-за ошибок при вакцинации
ВОЗ не смогла раскрыть сроки признания «Спутника V»