В США оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса

Регулятор США заявил, что вакцинация от COVID-19 не влияет на риск выкидыша у беременных

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США оценили риск выкидыша при вакцинации против коронавируса и пояснили, что прививка не оказывает влияния на прерывание беременности. Сообщение регулятора приводит ТАСС.

«ЦКПЗ провели новый анализ данных о безопасности вакцины для беременных на ранних стадиях и не нашли какого-либо увеличения риска выкидыша у порядка 2,5 тыс. женщин, которые получили мРНК-вакцину от коронавируса до 20-й недели беременности», — отмечается в заявлении.

Исследование производилось в отношении препаратов Pfizer и Moderna, согласно его результатам, вероятность выкидыша у вакцинированных составила порядка 13 процентов, что укладывается в статистическую норму от 11 до 16 процентов.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что согласно предварительным данным, полученным из США, новый штамм коронавируса «йота» не приводит к серьезному течению болезни. По словам Ван Керкхове, количество случаев заражения «йота»-штаммом в США стремительно падает и «дельта»-вариант коронавируса остается основным. Опасность «йота» ниже угрозы, исходящей от «дельта».

