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В Австралии начали расследование из-за ошибок при вакцинации

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Фото: Dean Lewis / Reuters
Австралия начала расследование из-за неверного применения препарата компании Pfizer

В Австралии шесть человек получили неверную дозу препарата Pfizer. Об этом сообщает телеканал ABC.

Пациентам ввели сверхнизкую дозу вакцины, и теперь из-за этого им предстоит сделать дополнительный укол. Врачи утверждают, что такие ошибки в применении препарата не несут опасности для вакцинированных. Однако органы здравоохранения вынуждены обратиться к 66 гражданам, так как пока неизвестно, кто именно из них получил неверно подготовленную вакцину.

Причиной ошибки медицинского персонала стала «административная неточность». Власти начали расследование, чтобы избежать подобных промахов в будущем.

Ранее в Германии тысячи жителей округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония), вероятно, получили физраствор вместо вакцины от коронавируса. Сотрудница центра вакцинации подменяла вакцину компании Pfizer физраствором, и это происходило не менее шести раз. Сама сотрудница мотивировала свой поступок тем, что не хотела сообщать об упавшей ампуле с вакциной.

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