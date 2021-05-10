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Девушка по ошибке получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19

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Фото: Carlos Osorio / Reuters

В Италии 23-летняя студентка получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech, сообщила газета Corriere della Sera.

Девушка заявила, что пришла делать прививку в госпиталь в городе Масса-Каррара в утром в воскресенье, 9 мая. Медперсонал сразу заметил ошибку, и женщине рассказали о произошедшем. «Я очень испугалась, потому что никакой литературы, описывающей подобные случаи, нет», — призналась она.

После вакцинации девушка пожаловалась на головную боль, усталость и боли в руке. В настоящий момент она находится дома, в больнице ее держали на протяжении 24 часов под наблюдением.

Как поясняет издание, вакцина от коронавируса поставляется в ампулах, рассчитанных на шесть доз. Итальянке ввели ампулу целиком. Передозировка считается производителем в количестве четырех доз. Некоторые врачи считают, что избыточность препарата может привести к отсутствию желаемого эффекта.

В феврале медику в Сингапуре во время тренировочных занятий по вакцинации случайно ввели пятикратную дозу препарата Pfizer/BioNTech COVID-19. Ошибку обнаружили спустя несколько минут, когда сотрудник отдыхал в специально отведенном месте. Старших врачей немедленно предупредили, а весь персонал обследовали на предмет побочных эффектов и реакций.

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