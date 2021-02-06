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Медику в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса

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Фото: Stephane Mahe / Reuters

Медику в Сингапуре во время тренировочных занятий по вакцинации случайно ввели пятикратную дозу препарата Pfizer-BioNTech COVID-19. Об этом пишет The Straits Times со ссылкой на представителя национального офтальмологического центра (SNEC).

Ошибку обнаружили спустя несколько минут, когда сотрудник отдыхал в специально отведенном месте. Старших врачей немедленно предупредили, а весь персонал обследовали на предмет побочных эффектов и реакций.

Медика отправили в больницу для дальнейшего наблюдения и выписали через два дня. В SNEC заявили, что продолжают следить за его самочувствием, хотя он чувствует себя хорошо и выглядит здоровым.

Тестовая вакцинация проводилась исключительно среди сотрудников центра. Руководство учреждения сообщило, что ошибка произошла из-за человеческого фактора и неудовлетворительной координации в команде. Работника, отвечающего за разведение вакцины, вызвали по срочному делу, а другой сотрудник взял концентрированный раствор, думая, что это готовый препарат.

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