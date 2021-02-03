Выгоду от продажи вакцины Pfizer оценили в миллиарды долларов

Американская компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину против коронавируса, оценила выгоду от продажи препарата в миллиарды долларов. Как сообщает Bloomberg, в 2021 году фирма планирует получить прибыль в 15 миллиардов долларов, всего по итогам текущего года Pfizer предполагает заработать от 59,4 до 61,4 миллиарда долларов.

В отличие от некоторых конкурентов Pfizer предлагает самую большую цену за двухфазную вакцину — она стоит 19,5 доллара за каждый укол. Для сравнения AstraZeneca Plc, которая еще не получила разрешения США на свой препарат, заявила, что планирует взимать менее 4 долларов за инъекцию, а препарат от Johnson & Johnson будет стоить менее 10 долларов. Изначально Pfizer и BioNTech планировали произвести в этом году 1,3 миллиарда доз вакцины, теперь они планируют выпустить до двух миллиардов доз.

Вакцина от Pfizer и BioNTech стала первым препаратом, применение которого было разрешено в США и странах ЕС. По сообщению самой компании, эффективность препарата превышает 95 процентов, независимо от того, какого возраста, пола или расы были привитые ей люди. Однако у фирмы могут возникнуть проблемы не только из-за конкуренции в лице Johnson & Johnson and Novavax, но и из-за того, что с появлением новых штаммов коронавируса может потребоваться разработка дополнительных препаратов.

В настоящий момент Pfizer и BioNTech договорились о поставках 836 миллионов доз вакцины, в том числе 300 миллионов для стран ЕС и 200 миллионов — для США.