Тысячи жителей Германии получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

Тысячи жителей округа Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония), вероятно, получили физраствор вместо вакцины от коронавируса. Об этом говорится на сайте округа.

К такому выводу пришли по итогам расследования, начатого в связи с апрельским инцидентом: тогда сотрудница центра вакцинации подменяла вакцину компании Pfizer физраствором, и это происходило не менее шести раз. Сама сотрудница мотивировала свой поступок тем, что «не хотела сообщать об упавшей ампуле с вакциной».

Местные власти считают, что она могла заменять препарат и в других случаях. Если это так, то прививку физраствора сделали 8557 людям. Также утверждается, что в таком уколе нет никакой опасности.

Теперь всем пострадавшим предлагают пройти вакцинацию заново.

«Произошедшее глубоко шокирует, и сейчас моя главная задача — связаться с заинтересованными гражданами и предотвратить повторение такого инцидента. Поскольку человек действовал в одиночку, я решил, что отныне в центрах вакцинации будут работать несколько человек одновременно: так один сможет контролировать второго», — рассказал глава округа Свен Амбрози.

В июле также стало известно, что несколько десятков тысяч жителей федеральной земли Бранденбург в Германии получили ложное сообщение о полной вакцинации.