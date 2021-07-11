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Тысячи жителей Германии получили уведомление о вакцинации по ошибке

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Фото: Marcus Nagle / Reuters

В Германии несколько десятков тысяч жителей федеральной земли Бранденбург получили ложное сообщение о полной вакцинации. Об этом сообщает BZ Berlin.

По данным издания, инцидент произошел 16 июня. Тогда около 460 тысяч человек получили письмо от местного минздрава с подтверждением, что они получили две прививки от коронавируса в центрах вакцинации или при помощи мобильной бригады. Однако, на тот момент полностью привились только 382 тысячи получивших письма. Остальные же получили только одну дозу препарата. Им электронное письмо с QR-кодом было направлено по ошибке.

При этом часть полностью вакцинировавшихся сделала это не в мобильных центрах вакцинации, а в больницах или у врачей частной практики. Таким образом, общее число получивших письмо от минздрава по ошибке может превышать сто тысяч.

Ранее сотрудница прививочного центра в Германии подменила вакцину компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором. Согласно имеющимся данным, в ходе вакцинации одна из ампул с препаратом разбилась, и сотрудница Германского общества Красного Креста подменила пролившуюся жидкость физраствором. Позже уколы были сделаны шести пациентам.

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