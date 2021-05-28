Дом
 
Последние новости
Минсельхоз ответил на сообщения о риске дефицита яиц
Ученые заподозрили преуменьшение климатического кризиса
Тренер по кикбоксингу арестован за изнасилование российской школьницы
Поседевшая в 12 лет девушка перестала стыдиться внешности и прославилась в сети
Смытые волной влюбленные провели 13 часов в пещере в ледяной воде и выжили
В России назвали срок наступления банковского кризиса
Ценам на квартиры в Сочи предрекли неизбежный рост
В Роспотребнадзоре рассказали о необходимости прививки для переболевших COVID-19
Раскрыто влияние Турции на решение НАТО о санкциях против Белоруссии
Фургал «вышел из себя» после вопросов об убийствах в 2000-е
Новости партнеров
Прослушать новость

Немецкая деревня оказалась неуязвимой перед коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Frey / Globallookpress.com

В Германии нашли деревню, где с начала пандемии не зарегистрировали ни единого случая заболевания коронавирусом. Местные жители считают, что оказались неуязвимыми перед охватившим весь мир COVID-19 потому, что решают проблемы сообща и не рассчитывают на поддержку от властей, пишет издание Deutsche Welle (DW).

Маленькая немецкая деревня Лиг с 400 жителями в земле Рейнланд-Пфальц на западе ФРГ прославилась благодаря тому, что 14 месяцев подряд в ней нет заболевших коронавирусом. При этом по всей стране с начала пандемии COVID-19 переболели более 3,6 миллиона человек. Деревня открыта для внешнего мира, а 90 процентов местного населения ежедневно ездят на работу в другие поселения.

Немецкие СМИ называют происходящее «чудом Лиги». Сами жители и бургомистр (мэр) деревни Лиг не чувствуют своей исключительности и объясняют ситуацию прагматично.

«У нас нет ни одного человека, кто отрицает существование вируса. Все следуют предписаниям, сохраняют благоразумие и дисциплину, осознавая масштабы бедствия. Есть много волонтеров, которые действуют быстро. Все считают себя частью команды. Молодые жители организовали закупку продуктов для пожилых, в школу родители купили очистители воздуха. Если политики не выполняют какие-то обещания, мы берем ситуацию в свои руки», — рассказал DW мэр Хайнц Циллес (Heinz Zilles).

Бургомистр не отрицает, что ситуация с коронавирусом в деревне может измениться в любой момент.

Германия является одной стран мира, где активно проходит кампания по вакцинации и действует карантин. В начале мая глава Минздрава ФРГ сообщил о победе государства над третьей волной коронавируса. Немецкое правительство отказалось от использования прививки AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии есть деревня, где нет и не было коронавируса
В Германии заявили о победе над третьей волной коронавируса
В Германии одобрили привилегии для привитых от коронавируса
Другие материалы рубрики
Дом00:02 3 марта

«У меня начались панические атаки»

История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
18:0623 мая

Дачникам назвали грозящие самыми большими штрафами растения

03:3115 апреля

Юрист рассказал о штрафах для дачников

08:0523 мая

Эксперт назвала неожиданную причину роста цен на жилье

Дом00:0217 февраля

Уперлись в потолок

Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
23:4322 мая

Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья

03:5922 мая

Российским дачникам разъяснили запрет на петрушку

20:4021 мая

Неизвестный купил дом у бывшего мужа Дженнифер Лопес

Дом00:0110 февраля

Турецкий поток

Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
20:1021 мая

Центробанк задумал ужесточить регулирование ипотеки

19:3121 мая

Скандальная высотка «Газпрома» выиграла международную премию

19:0821 мая

Машинист сверхскоростного поезда в Японии вышел из кабины на полном ходу

Россия
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Россияне заинтересовались иностранными акциями
Международные резервы России достигли максимума за всю историю
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
ПСБ поддержит полумарафон в Нижнем Новгороде
Цены на кофе взлетели
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Звезда «Кривого зеркала» решился отрезать грудь
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
В России оценили необходимость закона о «приземлении» IT-гигантов
Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Невеста застряла в пробке по дороге на свадьбу после четырех попыток выйти замуж
Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 443 тысячи рублей
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Собака сбежала из дома и погибла в пасти трехметрового аллигатора
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы