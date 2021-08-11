Врач рассказала о сроке эффективности вакцины Pfizer у групп риска

Вакцина американо-германской компании Pfizer у пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями теряет эффективность уже через полгода. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

«COVID-19 появился полтора года назад, неизвестный доселе, мы учимся его понимать, набирать опыт и определять будущую стратегию, тактику​​​. Когда начиналась кампания вакцинации, компания Pfizer говорила, что прививка будет обеспечивать защиту от коронавируса на шесть-семь месяцев. Мы надеялись, что это будет длиться дольше. Но это оказалось довольно точным прогнозом, особенно касаемо групп риска», — отметила Гольцман.

По ее словам, риск роста заболеваемости был зафиксирован среди привитых людей старше 65 лет, особенно старше 80 лет. Врач предположила, что люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями будут нуждаться в повторной вакцинации через полгода, в то время как людям вне групп риска, молодым ее нужно будет делать через год.

Гольцман также отметила, что определенную роль в росте случаев заражения сыграл также новый штамм «дельта», против которого, по ее словам, эффективность вакцины ниже, чем против «британского» штамма.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V». 11 августа исполняется год со дня ее регистрации и, по словам Гинцбурга, «Спутник V» за год использования подтвердил свою эффективность и качество.