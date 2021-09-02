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В России разработали быстрые тест-системы для обнаружения штаммов COVID-19

Глава ФБМА: в России разработали быстрые тест-системы для обнаружения штаммов коронавируса
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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России появились быстрые тест-системы, которые позволяют обнаружить разные штаммы коронавируса.. Об этом заявила глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает ТАСС.

По ее словам, тест-система сможет определить штаммы COVID-19 «йота» и «лямбда». Скворцова отметила, что в России важно создавать другие тесты, которые смогут определить потенциально опасные для России мутации коронавируса.

Как отметила глава ФМБА, в стране также есть тест-системы, которые определяют штаммы коронавируса «дельта» и «дельта плюс».

Систему ФМБА, которая выявляет штаммы коронавируса за два часа, зарегистрировали 22 июля. По словам Скворцовой, специалисты агентства смогли разработать единственный в своем роде набор реагентов, которые могут определить генетические линии COVID-19.

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