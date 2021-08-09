В ФМБА опровергли сообщения о дефиците донорской крови из-за вакцинации

Дефицита донорской крови в России из-за вакцинации от COVID-19 нет. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ФМБА якобы заявили о «тяжелой ситуации» c пополнением запасов донорской крови из-за вакцинации и ситуации с коронавирусом в России.

В пресс-службе ФМБА эту информацию официально опровергли и уточнили, что в медицинских учреждениях запас заготовленной и готовой к выдаче крови составляет 250 тонн — это количество превышает ежемесячную выдачу по России в пять раз. Кроме того, количество свежезамороженной плазмы с антителами к коронавирусной инфекции, которое хранится в учреждениях службы крови, превышает 12 тысяч литров.

В агентстве также добавили, что по состоянию на 9 августа 2021 года общее число доноров крови увеличилось на семь процентов по сравнению с таким же периодом 2020 года.

Руководитель сообщества доноров крови DonorSearch.org Руслан Шекуров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что возможный дефицит крови может быть связан с тем, что доноры не получают обратной связи и не чувствуют, что принесли кому-то пользу.