Руководитель сообщества доноров объяснил дефицит запасов крови в России

Руководитель сообщества доноров крови DonorSearch.org Руслан Шекуров в разговоре с «Лентой.ру» назвал дефицит запасов крови серьезной проблемой и предположил, что, если тенденция сохранится, через несколько месяцев могут возникнуть сложности с выдачей в больницы. Он также отметил, что, вероятнее всего, ситуация улучшится с наступлением осени, когда начнут проводиться донорские акции.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что в России на фоне ситуации с коронавирусом сложилась тяжелая ситуация с пополнением запасов донорской крови. «Вакцинация спутала все наши планы, а "светофор" неприлично красный», — заявили в агентстве. Речь идет о так называемом донорском светофоре, который показывает дефицит компонентов крови: красный цвет означает серьезную нехватку, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, а белый — достаточное количество запасов.

Донорам не хватает фидбэка

Руслан подчеркнул: заявление ФМБА не означает, что выдача крови в больницы резко прекратится. Запасы для этого еще есть, но они сокращаются, реальные проблемы могут возникнуть через несколько месяцев.

«Здорово, что агентство наконец начало озвучивать эту проблему. Говоря о дефиците, они имеют в виду, что сейчас крови раздается больше, чем пополняется, — здесь очень важно найти баланс. Речь о том, что изменилась тенденция: летом и перед Новым годом всегда наблюдается небольшой спад, но сейчас ситуация становится действительно опасной. Во многом это связано с вакцинацией: кровь нельзя сдавать после первой прививки и какое-то время после второй», — объяснил Шекуров.

Конечно, проблемы с донорством возникали и в доковидную эпоху. По словам эксперта, людям сложно регулярно сдавать кровь, потому что они не получают обратной связи и не чувствуют, что принесли кому-то пользу. Но теперь, благодаря заявлению ФМБА, ситуация может измениться.

«Донорам важно понимать, зачем они это делают, — отметил Шекуров. — Несложно пойти и сдать кровь, но сложно сдавать ее регулярно. Безусловно, это хорошее дело, но здесь нет позитивного подкрепления, фидбэка: вы сдали кровь, но не знаете, куда она пошла, вам скажут спасибо, и на этом все. Вы не увидите, кого вы спасли. А теперь ситуация меняется. Когда произошла стрельба в казанской школе, кто-то пустил слух, что для пострадавших срочно нужна кровь, в результате в пункты приема выстроились огромные очереди — настолько, что центр не мог справиться с такой нагрузкой. Это говорит о том, что людей, желающих помочь, много. И это круто. Но нам нужно не разовое донорство, а регулярное. Чтобы человек приходил бы 4-5 раз в год».

Регулярное донорство позволяет организациям более точно строить прогнозы о пополнении запасов. Наблюдения, по словам Шекурова, показывают, что людей, готовых сдать кровь, много, но, не получая позитивного подкрепления, они быстро теряют интерес. Теперь же, после заявления о дефиците, доноры поймут свою значимость.

«По опыту каждый август, декабрь и январь идет небольшой провис заготовок. В новогодние праздники всем не до донорства, а лето — пора отпусков. Потому именно на весну и осень приходятся самые насыщенные дни, когда у людей появляются возможность и время на сдачу крови. Кроме того, в сентябре-октябре начинаются донорские акции, студенческие организации проводят "Дни донора", запасы постепенно восстанавливаются. Надеюсь, так же будет и в этот раз», — резюмировал Руслан.

Ранее главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова заявила, что и привитые, и переболевшие COVID-19 российские доноры смогут сдавать кровь. Донор может сдать кровь через месяц после прививки двухкомпонентной вакциной от коронавируса либо через месяц после выздоровления.