Познер назвал причину проблем с венами

Телеведущий Владимир Познер в комментарии, опубликованном на сайте «Познер Online», рассказал, что имеет проблемы с венами. По его словам, они возникли из-за того, что он часто сдавал кровь на донорство в советские времена.

«Тогда иглы были очень толстые, и в результате частого использования получилось так, что мои вены как-то "опали", и сегодня очень трудно у меня брать кровь», — отметил журналист. Познер подчеркнул, что является заслуженным донором СССР.

Теперь ведущий испытывает сложности со сдачей крови, так как только очень хорошая медсестра сразу находит вену. «Я часто сдавал кровь, настолько часто, что получил за это медаль», — добавил он.

Познер заметил, что знает взрослых людей, которые боятся уколов. По его словам, большинство из них — мужчины. Он заключил, что женщины реже мужчин падают в обморок, когда у них берут кровь.

Ранее Познер рассказывал, что дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить онкологию. Впервые у Познера обнаружили рак в 1993 году. В общении с поклонником Познер заявлял, что не боится смерти, так как понимает ее неизбежность.

Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер», выходящей на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах.