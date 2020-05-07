Познер рассказал о смерти своей мечты

Телеведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос, о какой смерти он мечтает. О желаемом варианте ухода из своей жизни он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.

«Довольно часто думаю о смерти. Разные вещи думаю. Конечно, не хочется совсем. Но когда придет этот момент, я хотел бы, чтобы это было быстро. На теннисном корте, например, или с женщиной», — отметил Познер.

По словам журналиста, он также размышляет о том, что его смерть будет значить для близких. «Будут ли обо мне помнить или нет. Хочется, чтобы помнили», — пояснил Познер. Ведущий добавил, что не хотел бы мучений и превращения в немощного человека, который не мог бы за собой ухаживать самостоятельно.

Он рассказал, что ощущает себя моложе, когда смотрит на женщин и занимается спортом. Тем не менее Познер заключил, что 86 лет — уже не молодость, в связи с чем устает он достаточно быстро. На вопрос Гордона о том, думает ли журналист о собственном некрологе, Познер ответил: «Нет, совсем нет».

Ранее Познер рассказал, что не боится смерти, так как понимает ее неизбежность. Тогда он добавил, что страх смерти эксплуатируют многие религии, и именно на нем держится христианство, обещающее каждому вечную жизнь.

Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах.

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