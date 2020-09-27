В Армении заявили о необходимости пополнить запасы крови

Министерство здравоохранения Армении заявило о необходимости пополнить запасы донорской крови в стране в связи с обострением карабахского конфликта, сообщает «Интерфакс».

«Для восполнения необходимого запаса крови призываем к добровольному донорству крови. Только благодаря этому можно будет спасти человеческие жизни», — говорится в заявлении министерства.

Ранее пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что в результате обстрелов с азербайджанской стороны в Карабахе погибли 10 армянских солдат. По его словам, пострадали десятки людей, в том числе мирные жители.

В воскресенье, 27 сентября, конфликт на границе Армении и Азербайджана разгорелся с новой силой. Стороны обвиняют в эскалации друг друга. По данным Минобороны Азербайджана, в результате действий армянской стороны погибли мирные жители.

Официальных данных о потерях с армянской стороны пока нет.