В России заявили о «тяжелой ситуации» с пополнением запасов донорской крови

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что в России на фоне ситуации с коронавирусом сложилась «тяжелая ситуация» с пополнением запасов донорской крови. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Вакцинация спутала все наши планы, а «светофор» неприлично красный», — заявили в агентстве. Речь идет о так называемом «донорском светофоре», который показывает дефицит компонентов крови: красный цвет означает серьезную нехватку, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, а белый — достаточное количество запасов.

Такой учет ведут все службы крови региона. Они сообщают, крови какой группы и с каким резус-фактором не хватает. Последние недели карта «донорских светофоров» на сайте ФМБА «Я донор» стала красной.

Как заявила директор Центра крови ФМБА София Голосова, лето является традиционным временем для «донорского затишья», поскольку россияне уезжают в отпуск. Однако в этом году ситуация осложнилась из-за массовой вакцинации от коронавируса. Так, между первой и второй прививкой от COVID-19, а также через месяц после получения компонента нельзя сдавать кровь.

Голосова подчеркнула, что в ФМБА нет дефицита компонентов крови на выдачу больницам, но с пополнением запасов возникли сложности. Ситуация остается тяжелой даже несмотря на то, что агентство начало вести сбор крови по субботам для удобства работающих по будням, а медики обзванивают постоянных доноров.