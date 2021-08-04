Привитым и переболевшим COVID-19 российским донорам раскрыли сроки сдачи крови

И привитые, и переболевшие COVID-19 российские доноры смогут сдавать кровь. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова, передает РИА Новости.

Майорова также назвала сроки для проведения процедуры. По ее словам, донор может сдать кровь через месяц после прививки двухкомпонентной вакциной от коронавируса, либо через месяц после выздоровления.

Специалист уточнила, что речь идет о случаях, когда у пациента не развилась тяжелая пневмония после заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России остается непростой ситуация с коронавирусом, хотя снижение еженедельных темпов прироста заражений снижается. По ее словам, эти данные указывают на наметившуюся тенденцию к стабилизации эпидемического процесса.

