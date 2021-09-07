Американские работодатели откажутся от людей

В США происходит бум автоматизации, причем не только в производстве, но и в сфере услуг. Такая тенденция может вызвать экономические проблемы, заставив работодателей отказаться от людей в пользу роботов. Об этом сообщает Associated Press.

Во время пандемии коронавируса дефицит кадров наряду с более высокими расходами на заработные платы вынудили работодателей сектора услуг внедрять новые технологии, чтобы компенсировать нехватку персонала и избежать лишних расходов. «Роботы покинули производственный сектор и перешли в гораздо более крупный сектор услуг», — сказал экономист Университета Редлендса Йоханнес Моениус.

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Бум роботов особенно сильно затронул ресторанный бизнес. В конце августа сеть Sweetgreen объявила о покупке стартапа по производству кухонной робототехники Spyce. Ее заинтересовала машина, которая позволяет автоматизировать процесс готовки и сервировки. Сеть кофеен Starbucks завила, что воспользуется программой на базе искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать работу на складах. С помощью фирмы, занимающейся разработкой программного обеспечения, клиенты сети ресторанов Bartaco получили возможность заказывать и оплачивать еду через свои смартфоны. Нововведение привело к сокращению штата сотрудников.

До пандемии коронавируса экономисту Моениусу казалось, что роботизация не может стать угрозой для профессий сферы услуг, которая предполагает наличие человеческого участия. Обратная тенденция удивила экономиста. По мере совершенствования технологий машины научились выполнять задачи, с которыми раньше могли справиться только люди. Кроме того, роботы не болеют и не распространяют вирус, что стало их главным преимуществом перед людьми во время пандемии коронавируса, когда процесс роботизации значительно ускорился.

Современные работодатели стремятся автоматизировать рабочие процессы, о чем свидетельствуют данные Всемирного экономического форума. Опрос показал, что 43 процента компаний планировали сократить численность персонала за счет внедрения новых технологий. На этом фоне бизнес в конце 2020 года нарастил инвестиции в необходимое для автоматизации оборудование на 26 процентов.

Как показывает прошлый опыт, автоматизация создает больше рабочих мест. Но некоторые экономисты опасаются сокращения рабочих на низкооплачиваемых должностях, которые проще других заменяются роботами. Согласно подсчетам экономистов Дарона Аджемоглу и Паскуаля Рестрепо, в период с 1980 по 2016 год до 70 процентов случаев отсутствия роста размеров заработной платы в США объясняется тем, что машины заменили людей, выполняющих рутинные задачи. Ожидается, что последствия автоматизации наиболее сильно скажутся на низко- и среднеоплачиваемых рабочих местах, где задействованы менее образованные женщины. Среди таких профессий — продавцы, кассиры, санитары в больницах и сиделки, наиболее подверженные заражению вирусом.

Тенденция сокращения количества низкооплачиваемых должностей подтверждается Международной федерацией робототехники. По ее данным, продажи машин, которые моют полы в супермаркетах, больницах и складских помещениях, а также роботов, предоставляющих информацию покупателям и обслуживающих номера в отелях, вырастут больше всего. В начале пандемии коронавируса экономика США лишилась 22,4 миллиона рабочих мест, после чего темпы найма восстановились — с апреля 2020 года работодатели вернули 17 миллионов рабочих. В июне 2021 года количество новых вакансий достигло рекордного уровня — 10,1 миллиона. Работодатели жалуются, что не могут найти работников.