В Китае научили летать двуногого робота

В Китае создали прототип двуногого робота Jet-HR2, которого научили летать с помощью вентиляторов. Подробности о разработке инженеров Гуандунского технологического института изложены в препринте доклада, доступного на arXiv.org.

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Шагающие роботы являются перспективным направлением из-за их проходимости в сложных условиях. Подобные конструкции лучше адаптируются к препятствиям различной высоты и глубины. Но в отдельных случаях препятствия могут быть непреодолимыми для шагающих роботов по причине несовместимых габаритов. Китайский робот сможет перелетать подобные препятствия.

«Летающий» Jet-HR2 стал развитием модели Jet-HR1, представленной в 2018 году. Робот, созданный под руководством Чжифэн Хуан (Zhifeng Huang) мог переступать через препятствия благодаря необычной конструкции. В ногах робота находятся вентиляторы, удерживающие машину в момент, когда нога Jet-HR1 вытянута вперед.

В обновленной конструкции количество вентиляторов увеличили до четырех, благодаря чему робот может отрываться от поверхности. Два вентилятора расположены в средней части стоп, что позволяет вектору тяги проходить вдоль ног, обеспечивая стабильный взлет. Jet-HR2 дополнительно оснастили парой вентиляторов, расположенных в верхней части робота.

За стабильность полета отвечают два контроллера, компенсирующих тангаж и рыскание. На демонстрационных роликах видны полеты робота с контроллерами и без них, демонстрирующие стабилизированный полет. В ходе демонстрации разработчики испытывали Jet-HR2 в кратковременных полетах во время которых робота удерживали страхующие направляющие.

Подробности о своей разработке создатели Jet-HR2 раскроют на конференции ICRA в 2022 году.

Ранее на форуме «Армия-2021» представили робота для борьбы со снайперами. Комплекс обнаружения «Сосна-Н», разработанный специалистами НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»), может в автоматическом режиме отслеживать оптические устройства, наблюдающие за охраняемым сектором.