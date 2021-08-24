В России создали робота для борьбы со снайперами

В России создали роботизированный комплекс для обнаружения и борьбы со снайперами. Робот «Сосна-Н» разработан специалистами НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Премьера комплекса прошла в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщает ТАСС.

Комплекс представляет собой лазерно-оптическую установку с дистанционным управлением, которая может работать в автоматическом режиме. «Сосна-Н» способна в любое время суток сканировать окружающее пространство, обнаруживая оптические устройства, направленные в защищаемый сектор. Робот может определять наблюдение и прицеливание оптическими приборами снайперских винтовок, биноклями и прицельными приспособлениями противотанковых ракетных комплексов.

При обнаружении угрозы система отмечает место обнаружения вражеского прибора и подает сигнал тревоги. Также «Сосна-Н» может устанавливать помехи вражеской оптике посредством направленного лазерного луча.

«Устройство может использоваться как для обеспечения безопасности, так и для защиты частной жизни», — подчеркнул главный конструктор комплекса Михаил Рузин. «Прибор способен фиксировать несанкционированную видеосъемку, выдавая местоположение злоумышленника», — добавил он.

Комплекс «Сосна-Н» способен находить угрозу на расстоянии до трех километров, а подавление приборов противника возможно на дальности до двух километров. Масса роботизированного комплекса — 4,6 килограмма. В данном случае оператору достаточно нести планшет управления массой в 1,1 килограмма. «Преимуществом системы является относительно невысокая стоимость», — подытожил Рузин.