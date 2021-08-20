В России рассказали о проекте работающей 30 лет подводной бензоколонки

В России имеются проекты по глобальному освоению дна мирового океана с помощью роботов, рассказывает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор пишет, что над автономным энергетическим комплексом работают Центральное конструкторское бюро (КБ) морской техники «Рубин» и Фонд перспективных исследований (ФПИ). Обозреватель напоминает, что данное изделие представляет собой капсулу, в одном отсеке которой находится реактор мощностью 24 мегаватт, а в другом — турбогенераторная установка.

«По сути, это подводная бензоколонка для необитаемых подводных аппаратов, которые занимаются добычей полезных ископаемых на дне морей и океанов. Система способна проработать на дне океана порядка 30 лет. При этом время ее непрерывной активности без обслуживания человеком составит не менее 8 тысяч часов», — говорится в публикации.

В августе «Звезда» допустила, что элементы российской ядерной торпеды «Посейдон» могли быть испытаны на глубоководном спускаемом аппарате «Клавесин-1Р».