Китай показал автомобиль будущего

Китайская корпорация Baidu показала электромобиль будущего. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Анонс состоялся на конференции Baidu World 2021. Машина, которая представляет собой гибрид робота и автомобиля, управляется искусственным интеллектом. «В будущем автомобиль будет эквивалентен роботу», — заметил генеральный директор Baidu Робин Ли (Robin Li).

Устройство представляет собой двухместное транспортное средство, имеющее выдвижные двери, большой изогнутый дисплей в салоне и панель управления. Технология искусственного интеллекта с помощью голосового управления анализирует и прогнозирует команды водителя. Машина соответствует пятому уровню автономности, то есть для ее передвижения не требуется участия человека.

Ли также отметил, что прототип робота-автомобиля оснащен специальными креслами, которые условно называются сиденьями с невесомостью (Zero-gravity seats). Они сконструированы таким образом, что пассажиры авто минимально чувствуют воздействие гравитации.

По словам руководителя Baidu, на разработку электрокара с искусственным интеллектом корпорации потребовалось восемь лет.

В июне стало известно, что Baidu и китайская государственная автомобильная компания BAIC Group планируют в течение трех лет запустить коммерческую службу роботакси. Baidu видит в этом возможность для диверсификации своей структуры доходов, зависящей от рекламы.