Китай решил заработать на роботакси

Интернет-гигант Baidu и китайская государственная автомобильная компания BAIC Group создадут тысячу беспилотных машин в течение трех лет, планируя запустить коммерческую службу роботакси в Китае, пишет CNBC.

Автомобили Apollo Moon будут созданы на базе электромобилей BAIC, а Baidu обеспечит системы автономного вождения и программное обеспечение. По подсчетам, машины будут производить по цене в 74 729 долларов, что примерно вполовину меньше обычной стоимости беспилотного автомобиля.

Baidu, как считают аналитики, решила заняться беспилотниками, поскольку видит в этом возможности для диверсификации своей структуры доходов, зависящей от рекламы: основной сервис компании — это поисковая система. Если проект по запуску роботакси окажется успешным, то заработать удастся за счет этих перевозок.

Компания уже тестировала роботакси в нескольких крупных городах Китая, включая Шанхай. В Пекине компания берет деньги с пассажиров за поездки в своих беспилотных автомобилях в парке Шуган — одном из олимпийских объектов зимних Игр 2022 года. Партнерство с BAIC может позволить перейти от стадии тестирования к массовому оказанию услуг.

Это сделает Baidu конкурентом Didi — китайского агрегатора, который также работает над собственным сервисом роботакси и сейчас собирается выходить на биржу в США.

В России прототип автономного электромобиля — такси будущего — представила компания экосистемы Сбера. Также проектом по созданию беспилотных такси на протяжении нескольких лет занимается «Яндекс».

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