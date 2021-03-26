Китайский конкурент Apple приготовился собирать электромобили

На следующей неделе китайский производитель электроники Xiaomi, один из главных мировых конкурентов Apple в продажах смартфонов, собирается объявить о планах по производству собственного электромобиля. Об этом Reuters сообщили три источника.

Разработка будет вестись в сотрудничестве с китайским автопроизводителем Great Wall Motor, собирать машины также будут на его заводе. Первый электрокар должен появиться в 2023 году.

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У Xiaomi большая линейка устройств, подключающихся к интернету, — это и очистители воздуха, и рисоварки, и самокаты. Электромобиль окажется самым сложным из всех разработок, но также станет частью экосистемы компании. Таким образом Xiaomi хочет расширить бизнес, большую часть доходов которому по-прежнему приносит продажа смартфонов.

Намерение китайской компании укладывается в общий тренд. В 2024 году готовится выпустить свой беспилотный автомобиль Apple, однако пока компания находится в поисках автопроизводителя, который согласится на сотрудничество. Переговоры с потенциальными партнерами ведет Huawei, а китайский поисковик Baidu уже договорился на этот счет с китайской Geely.

В январе Xiaomi попала в черный список в США, но позднее компания успешно опротестовала это решение. В марте Федеральный суд США временно снял запрет на сотрудничество.