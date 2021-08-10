Рынок труда в США побил рекорд

Количество новых вакансий в США в июне достигло рекордного за всю историю уровня — в стране наблюдается беспрецедентная нехватка рабочей силы. Согласно опубликованным данным Министерства труда, к последнему дню месяца количество вакансий увеличилось на 590 тысяч и достигло 10,1 миллиона. Об этом сообщает «Би-би-си».

Спрос на рабочую силу побил майский рекорд — 9,5 миллиона вакантных должностей — и намного превысил ожидания экономистов. По мере того как экономика восстанавливается, на рынке труда активно ищут новых сотрудников в таких секторах, как досуг и гостиничный бизнес.

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Но несмотря на ослабление ковидных ограничений, вакантные позиции заполняются медленнее, чем ожидалось. Эксперты называют несколько причин дефицита рабочей силы. Во-первых, люди не могут позволить себе платный уход за детьми. Во-вторых, пособия по безработице сейчас так велики, что некоторые не видят необходимости искать работу. Кроме того, пандемия вынудила часть населения раньше выйти на пенсию или сменить профессию. Некоторые экономисты также считают, что на рынке труда сейчас слишком много вакансий, рассчитанных на низкую квалификацию, и подходящих кандидатов для них недостаточно.

Эксперты расходятся во мнениях по поводу ближайшего будущего рынка труда. Издание The Economist прогнозирует, что даже при таких темпах занятость не вернется к допандемийному уровню к началу следующего года.

С другой стороны, официальные данные по безработице за июль свидетельствуют, что занятость в США выросла на 943 тысячи человек, уровень безработицы за месяц снизился на 0,5 процентных пункта до 5,4 процента. Это может означать, что экономику страны ждет переломный момент, если власти не введут новых ограничений из-за «дельта»-варианта.