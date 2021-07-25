Привыкшие к удаленке сотрудники предпочли увольнение возвращению в офис

Привыкшие работать удаленно сотрудники американских компаний предпочитают увольнение возвращению в офис. Об этом сообщается в исследовании Института экономики Беккера Фридмана при Чикагском университете.

Выяснилось, что четверо из десяти граждан США, хотя бы частично перешедшие на дистанционный режим работы, готовы расстаться со своими компаниями, если те решат вернуть их на рабочие места. В некоторых случаях сотрудники оказались готовы пожертвовать более высокой зарплатой.

Участники исследования провели опрос среди более чем двух тысяч респондентов, спросив их, как бы они поступили, если бы с 1 августа им пришлось вернуться в офис и работать оттуда пять или более дней в неделю. 58 процентов опрошенных заявили, что выполнят это требование. Еще 36 процентов ответили, что в таком случае они начали бы искать другую работу, которая позволит им работать из дома как минимум один-два дня в неделю, но если бы сделать это не удалось, то они бы приняли условия работодателя. Еще шесть процентов признались, что уволились бы вне зависимости от результатов поисков другой работы.

Авторы исследования акцентировали внимание на том, что многие работники и работодатели оказались довольны тем, как выполняются рабочие процессы при дистанционном режиме. Некоторые из сотрудников понадеялись, что смогут и в будущем работать из дома. Поскольку не все компании могут себе это позволить, многие работники ищут другие места с удобным графиком.

Ранее эксперты консалтинговой фирмы McKinsey предупредили, что многие работодатели, чьи сотрудники трудятся удаленно из-за пандемии, вскоре могут столкнуться с серьезными проблемами. Главной опасностью станет то, что руководство начнет конфликтовать с работниками, когда им придется возвращаться из дома в офис.