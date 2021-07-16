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Россиянам стали чаще предлагать работать за еду

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Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ
Работодатели чаще стали предлагать россиянам сертификаты на еду

В пандемию работодатели чаще стали предлагать россиянам сертификаты на еду и товары для офиса. Об этом говорится в исследовании «СберМаркета», пишет «Российский газета».

В основном так делают компании из Москвы и Санкт-Петербурга. В июне столичные фирмы потратили на сертификаты более двух миллионов рублей, питерские — более полутора миллионов. Средний чек сертификата — три тысячи рублей.

В исследовании также сказано, что комфортный доход на удаленке, по мнению большинства опрошенных, стартует от 50 тысяч рублей. Только 13 процентов россиян готовы работать из дома при зарплате менее этой суммы. Отмечается, что каждый пятый житель миллионника хотел бы переехать в другой регион. Больше всего хотели бы уехать жители Владивостока, Екатеринбурга и Красноярска.

Ранее сообщалось, что более 60 процентов россиян тратят на продукты питания около 60,4 процента своего ежемесячного дохода. Почти весь заработок уходит на еду у 16 процентов опрошенных, а у 14,8 процента — примерно треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8 процента участников опроса.

В июне Госдума в первом чтении отклонила законопроект о выдаче малообеспеченным россиянам продуктовых карточек, который разработали и внесли депутаты из фракции ЛДПР.

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