Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самые большие зарплаты в российских городах с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек предлагают программистам «1С». При этом самой высокооплачиваемой вакансией июля в исследовании Superjob названа позиция офтальмолога из Пензы.

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Специалисту обещают от 250 тысяч рублей в месяц, работу на современном медицинском оборудовании, карьерный и материальный рост. Программистам «1С» предлагают зарплату от 60 до 120 тысяч рублей. Руководителю группы внедрения «1С» в Томске готовы платить 200 тысяч рублей.

Среди вакансий медицинских специальностей самая денежная — врач-уролог в частном медцентре Барнаула (120 тысяч рублей). Среди рабочих специальностей на аналогичный заработок может рассчитывать машинист гусеничного и пневмоколесного крана в Тюмени.

Компании Хабаровска чаще всего в июле размещали вакансии с предлагаемой зарплатой более 100 тысяч рублей. В Оренбурге и Ярославле таких предложений не было совсем.

Ранее сообщалось, что более 60 процентов россиян тратят на продукты питания около 60,4 процента своего ежемесячного дохода. Почти весь заработок уходит на еду у 16 процентов опрошенных, а у 14,8 процента — примерно треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8 процента участников опроса.