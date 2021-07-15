Россияне назвали самую частую причину для увольнения

Самой частой причиной для смены работы у россиян оказался отказ руководства поднять им зарплату. Такие результаты содержатся в исследовании «Работа.ру» и «СберЗдоровье», пишет РБК.

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На подобный шаг готовы пойти 48 процентов опрошенных работников. Перенапряжение, проблемы со здоровьем и выгорание назвали причиной для увольнения 39 процентов. Еще 36 процентов сочли поводом для смены работы отсутствие перспектив повышения.

Среди причин респонденты также указывали конфликты с коллегами и руководством (20 процентов), дальность места работы от дома (19 процентов), недовольство количеством времени, которое остается на личную жизнь (18 процентов), переезд в другой город или страну (11 процентов).

Ранее сообщалось, что каждому девятому россиянину отказали в работе из-за отсутствия прививки против коронавируса, такую долю называет опрос сервиса SuperJob.

В Москве, где власти сделали обязательной вакцинацию для 60 процентов сотрудников в ряде сфер деятельности, с подобной ситуацией столкнулись 15 процентов жителей, в Санкт-Петербурге — 9 процентов. Отсутствие прививки не повлияло на 73 процента граждан, еще 16 процентов затруднились с ответом. Наибольшая доля тех, кто получил отказ в работе из-за прививки, встречается среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей.