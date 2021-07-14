Названа опасность удаленной работы

Многие работодатели, чьи сотрудники трудятся удаленно из-за пандемии, вскоре могут столкнуться с серьезными проблемами. Главной опасностью станет то, что руководство начнет конфликтовать с работниками, когда им придется возвращаться из дома в офис. Такие выводы делает Business Insider, ссылаясь на доклад консалтинговой фирмы McKinsey.

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Согласно опросам, больше половины руководителей хотят, чтобы сотрудники работали из офиса четыре-пять дней в неделю. При этом только 37 процентов опрошенных сотрудников предпочитают работать из офиса. Данные исследования свидетельствуют, что после возвращения сотрудников с удаленки у них с начальством может возникнуть напряженность.

Благодаря удаленной работе многим сотрудникам удалось достичь баланса между работой и личной жизнью и сделать свой досуг разнообразнее. Теперь же новые привычки могут оказаться под угрозой. Вместо того чтобы ждать быстрого возвращения к прежней жизни, руководителям необходимо адаптироваться к текущей ситуации, считает Business Insider.

В середине июня Минтруд России назвал регионы с самым большим числом работающих удаленно сотрудников. В пятерку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области. Чаще всего на такой режим работы переходят занятые в сфере финансовых услуг, научных исследований и разработок, а также административный персонал транспортных организаций.