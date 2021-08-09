США предсказали долгую безработицу, несмотря на созданные сотни тысяч новых рабочих мест и рекордное количество вакансий. Это лучший результат почти за год, но даже при таких темпах занятость не догонит допандемийный уровень к началу 2022 года, следует из исследования The Economist.

Перед пандемией богатые страны пережили невероятный бум занятости. В 2019 году доля работающих или ищущих работу людей старше 15 лет была выше, чем когда-либо с конца 1990-х годов, даже несмотря на ускоряющееся старение населения. Уровень занятости в трудоспособном возрасте (от 16 до 64 лет) был рекордно высоким в большей части богатых стран. Уровень безработицы в США равнялся 4,22 процента в 1999 году, а в 2020 году — 3,67 процента. В ЕС этот показатель был равен 12 процентам в 1999 году, затем — 6,6 процента в 2020 году. На данный момент занятость в богатых странах в среднем на три процента ниже допандемийного максимума, то есть 18 миллионов человек сейчас не трудоустроено.

Тем не менее, экономисты считают маловероятным, что правительства смогут закрыть дефицит занятости просто за счет создания рабочих мест, как это сделали США. Чтобы решить проблему, нужно понять, почему сократилось предложение рабочей силы.

Одной из причин является уменьшение количества мигрантов — это примерно пятая часть дефицита рабочей силы в США. Страх перед вирусом также мог нарушить предложение: даже в странах с высоким уровнем вакцинации люди боятся заразиться, из-за чего не хотят ходить на работу. Кроме этого, снижение предложения на рынке труда может быть следствием политики социального обеспечения. Выплата щедрых пособий молодым безработным негативно повлияла на их потребность в работе. Согласно анализу The Economist, домохозяйства в богатых странах накопили дополнительные средства в размере десятой части годовых потребительских расходов.

Экономисты также считают, что предложение рабочей силы упало из-за изменения отношения к труду. Пандемия заставила людей переосмыслить свои ценности. Теперь многие дорожат семейным досугом больше, чем раньше. Однако трудно измерить, насколько значительным является это изменение. Судить можно по Великобритании: там был проведен опрос, в котором люди отметили, что хотят работать меньше часов, даже если их зарплата уменьшится.