США потратили 39 миллиардов долларов впустую

По оценкам Управления Генерального инспектора США, 39 миллиардов долларов, которые выплачивались в качестве пособий по безработице, были потрачены впустую. Об этом пишет Business Insider.

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В соответствии с законом CARES в марте американцы получали еженедельное пособие по безработице в размере 600 долларов. Но отчет надзорного органа показал, что штаты испытывают трудности с распределением этих льгот и, вероятно, многие получили платежи незаконно.

В отчете сказано, что 42 штата не сообщили о переплатах, 40 процентов штатов не проводили необходимых проверок для выявления ненадлежащих платежей. Наблюдательный орган заявил, что проблемы с программой, вероятно, были вызваны недостаточным количеством персонала и устаревшими технологиями, которые препятствовали обнаружению мошеннических платежей.

Ранее налоговая служба США по ошибке послала тысячам японских пенсионеров чеки почти на полторы тысячи долларов, пишет Financial Times. В результате в банках Токио образовались толпы клиентов, пытающихся снять деньги.

Рассылка чеков была проведена в рамках помощи экономике США и американцам стоимостью почти два миллиарда долларов. Однако по ошибке в списки попали японцы, которые до этого работали в США, а теперь имеют право на небольшую пенсию от этой страны. В американской Налоговой службе заявили, что японцы должны отправить чеки обратно.