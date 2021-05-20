Японские пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов

Налоговая служба США по ошибке послала тысячам японских пенсионеров чеки почти на полторы тысячи долларов, пишет Financial Times. В результате в банках Токио образовались толпы клиентов, пытающихся снять деньги.

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«Я почувствовал благодарность, Америка прекрасна», — рассказал изданию 75-летний японский пенсионер. Ему удалось обналичить чек, однако в банке пенсионеру сказали, что для получения денег придется подтвердить право на них.

Рассылка чеков была проведена в рамках помощи экономике США и американцам стоимостью почти два миллиарда долларов. Однако по ошибке в списки попали японцы, которые до этого работали в США, а теперь имеют право на небольшую пенсию от этой страны. В американской Налоговой службе заявили, что японцы должны отправить чеки обратно.

В начале апреля президент США Джо Байден одобрил план помощи экономике общим объемом 1,9 триллиона. Он предполагает выделение прямых субсидий домохозяйствам, банкам и наиболее пострадавшим компаниям.

В JPMorgan прогнозируют, что американскую экономику ждут три года роста, которые продлятся до 2023-го. Среди населения в ближайшие месяцы будет преобладать отложенный спрос, поскольку во время локдауна резко сократились возможности для трат, отметили эксперты.