У американских безработных украли миллиард долларов

Мошенники похитили из фонда оказания помощи безработным в американском штате Калифорния около миллиарда долларов, пишет газета Politico.

К краже были привлечены десятки тысяч заключенных, сообщает издание. Около 35 тысяч осужденных подали заявки на получение помощи из-за потери работы. Как минимум 20 тысяч таких заявок были удовлетворены. Прокурор округа Сакраменто Энн Шубертг назвала масштабы хищения «просто ошеломляющими». Она заявила, что это самое крупное мошенничество с использованием средств налогоплательщиков за всю историю Калифорнии.

В настоящее время возбуждено несколько уголовных дел, но часть денег уже была выведена из страны, шансов вернуть их в казну нет, отмечает прокурор. Мошенники в США и в других странах могли украсть всего около восьми миллиардов долларов из средств, которые были выделены на помощь безработным.

В сентябре правительство Великобритании лишилось до 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (4,6 миллиарда долларов) по ошибке или в результате мошенничества в рамках программы по субсидированию зарплат.