Великобритания лишилась миллиардов долларов из-за ошибки

Правительство Великобритании лишилось до 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (4,6 миллиарда долларов) по ошибке или в результате мошенничества в рамках программы по субсидированию зарплат. Об этом пишет BBC News со ссылкой на Управление по налогам и таможенным пошлинам страны (HMRC).

Работники, которые вынуждены были отправиться в отпуск в марте из-за пандемии коронавируса, получали 80 процентов (до 2500 фунтов стерлингов в месяц) оклада. По подсчетам комитета по контролю над расходованием государственных средств, от 5 до 10 процентов пособий направили ошибочно. Программа уже обошлась правительству в 35,4 миллиарда фунтов стерлингов.

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«Мы не будем искать работодателей, которые допустили ошибки при составлении заявки, но ожидаем, что они добровольно вернут лишнее, а мы сосредоточимся на борьбе с мошенничеством», — заявил глава HMRC Джеймс Харра. На горячую линию ведомства поступило более восьми тысяч звонков, всего рассматривается 27 тысяч дел в связи с подозрительными выплатами.

В Управлении также призывают сотрудников, которые подозревают своих работодателей в махинациях, сообщить об этом. По оценкам Счетного комитета, в 2019 году из-за ошибок и мошенничества налоговые потери составили 30 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что несуществующие компании в США получили больше миллиарда долларов от американских властей на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.