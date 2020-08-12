Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Экономика Великобритании сократилась на 20,4 процента во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Страна пережила худший обвал за всю историю наблюдений из-за пандемии коронавируса, пишет CNBC.

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В первом квартале ВВП упал на 2,2 процента. Таким образом, страна вступила в техническую рецессию (два квартала подряд экономического спада) впервые за последние 11 лет. Больше всего от карантинных ограничений пострадали гостиничный сектор, строительство и производство.

В июне экономика начала восстанавливаться, ВВП увеличился на 8,7 процента благодаря ослаблению ограничительных мер и открытию магазинов и фабрик. «Несмотря на это, ВВП в июне все еще остается на шестую часть меньше уровня февраля, когда пандемия еще не началась», — заявил Джонатан Атоу, заместитель главного статистика по экономической статистике ONS.

Экономисты и инвесторы ожидают, что Банк Англии увеличит покупку облигаций, пишет Bloomberg. В стране зарегистрирован самый высокий в Европе показатель смертности от коронавируса, и, вероятно, это самое большое падение ВВП среди стран «Большой семерки» (G7).

На фоне кризиса число граждан Евросоюза, работающих в Великобритании, сократилось до самого низкого уровня с 2015 года. Их стало на 284 тысячи меньше во втором квартале, чем в первом. В основном сокращение работников произошло в гостиничном секторе. Кроме того, жители Великобритании столкнулись с самым большим падением доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов.