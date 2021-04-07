Экономике США предсказали три года роста

Глава одного из крупнейших мировых инвестбанков JPMorgan Chase Джейми Даймон выступил с предсказанием о том, что экономику США ждут три года роста, которые продлятся до 2023-го. Его слова приводит CNBC.
Причиной роста, по мнению Даймона, могут стать меры поддержки от правительства и Федеральной резервной системы (ФРС), а также успешная вакцинация населения от коронавируса. Среди населения в ближайшие месяцы будет преобладать отложенный спрос, поскольку во время локдауна прошлого и нынешнего годов резко сократились возможности для трат.
«Этот бум может легко продлиться до 2023 года, потому что все расходы [в рамках программ поддержки] могут продлиться до 2023 года», — отметил Даймон.
Часть избыточных сбережений может перетечь на биржи — напрямую или через профильные инвестфонды, что «оправдает» нынешние котировки акций многих компаний, которые ряд аналитиков считают завышенными и называют «пузырем».
В начале апреля президент США Джо Байден одобрил план помощи экономике общим объемом 1,9 триллиона. Он предполагает выделение прямых субсидий домохозяйствам, банкам и наиболее пострадавшим компаниям.