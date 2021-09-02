Обнаружен эффект от взгляда робота

Исследователи из Италии показали, что взгляд человекоподобного робота влияет на процесс принятия решений людьми. Статья ученых опубликована в журнале Science Robotics.

Исследователи из Итальянского института технологий попросили 40 добровольцев сыграть с антропоморфным роботом iCub в вариант игры «Ястребы и голуби» — одной из простейших моделей теории игр. В ее ходе ученые оценивали поведение участников эксперимента, одновременно измеряя их нейронную активность с помощью электроэнцефалографии.

Исследователи обнаружили, что когда iCub глядел в глаза участникам во время принятия ими решений, те реагировали медленнее по сравнению с ситуацией, когда тот смотрел в сторону. Кроме того, ученые выявили повышение у людей мощности альфа-ритма головного мозга, связанного в том числе со зрительным контактом и принятием решений. По мнению ученых, этот эффект объясняется тем, что, когда робот и человек обмениваются взглядами, последнему требуется больше умственных усилий — для того, чтобы предположить следующий шаг робота или же заставить себя перестать себя отвлекаться. Взгляд робота «взламывает» социокогнитивные механизмы мозга, заставляя реагировать на него как на субъекта общества.

Исследователи надеются, что их наблюдения помогут создать роботов с наиболее подходящим для той или иной цели поведением.