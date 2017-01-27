Робот успешно прошел тест «Докажите, что вы не робот»

Видео: Matt Unsworth / YouTube

Робот успешно преодолел защиту от ботов и спамеров от Google под названием reCAPTCHA. Ролик опубликовал на YouTube пользователь Мэтт Ансворт. Чтобы пройти этот тест, необходимо лишь поставить галочку рядом с надписью «Я не робот».

Данная технология основана на оценке поведения пользователя в сети, включая данные о проведенном на сайте времени. При этом если система заподозрит, что пользователь оказался ботом, то она предложит выполнить простое задание, вроде поиска определенного объекта на картинках или ввода стандартной капчи. В ролике же робот просто ставит галочку, без необходимости выполнять другие задания.