Мир
 
Последние новости
В США предрекли Украине «наказание» после завершения «Северного потока-2»
Россиянка снялась с Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус
Ларек с «лягушачьим» названием удивил москвичей 
«Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы в популярную среди россиян пляжную страну
В Петербурге задержан подозреваемый по делу о гибели моряков судна «Онега»
Генпрокуратура подала в суд на крупнейший частный банк России
Работница «Макдоналдс» поделилась рабочим секретом и вызвала негодование в сети
Пьяный россиянин душил восьмилетнего ребенка до потери сознания для воспитания
Украина анонсировала переговоры Зеленского и Байдена без шантажа
Новости партнеров
Прослушать новость

В Германии собрались ввести локдаун для невакцинированных

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Власти Германии собираются ввести новый локдаун — однако в этот раз жесткие ограничения коснутся только невакцинированных граждан. Об этом со ссылкой на эксклюзивные документы сообщает таблоид Bild.

Подробностей будущей меры властей пока не приводится, но предполагается, что непривитых «не будут никуда пускать». Источник издания подчеркивает, что всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения сделала прививку от коронавируса.

О введении нового локдауна в Германии говорили еще в конце июля. Тогдашние планы правительства уже были направлены на сокращение социальных контактов тех, кто не прошел вакцинацию от COVID-19.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об опасной ситуации с коронавирусом в стране. Меркель призвала граждан соблюдать все ограничительные меры, а также напомнила гражданам о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в кратчайшие сроки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Германия введет обязательные тесты на коронавирус для всех приезжих
В Германии допустили введение ограничений для непривитых от коронавируса
Меркель заявила об опасной ситуации с коронавирусом в Германии