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Германия введет обязательные тесты на коронавирус для всех приезжих

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Фото: Andreas Gebert / Reuters

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией правительство ФРГ вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих в страну, передает РИА Новости.

Правило распространится на всех лиц старше 12 лет, въезжающих на территорию Германии. Ранее такая мера касалась только авиапассажиров. Тестирование будет проводиться за счет приезжих.

Сдавать тест на коронавирус не обязаны ранее переболевшие и лица, имеющие сертификат о прохождение вакцинации. Это правило не распространяется на так называемые регионы распространения (к ним относится и Россия — прим. «Ленты.ру»). Лица, прибывшие из данных регионов, обязаны предъявить результаты теста даже в том случае, если они вакцинировались или переболели.

По мере распространения новых штаммов коронавирусной инфекции Германия столкнулась с ухудшением эпидемиологической ситуации. На 30 июля в Германии зафиксировано почти 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, в последние недели заболеваемость растет.

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