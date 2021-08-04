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Китай временно перестанет выдавать загранпаспорта своим гражданам

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Из-за роста заражаемости коронавирусом в мире власти Китая временно перестанут выдавать своим гражданам загранпаспорта. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на главу департамента пограничного контроля Государственного миграционного управления КНР Лю Хайтао.

Разрешения на выезд из страны китайцы смогут получить только в чрезвычайных случаях. Правительство будет строго проверять каждое заявление на поездку в другое государство. Также Хайтао предупредил об эпидемиологическом контроле, который будут проходить товары, импортируемые в Китай.

Любой транспорт, въезжающий в Китай из другой страны, подвергнется проверке на наличие следов коронавируса или зараженных людей. Пограничные службы усилят контроль за нелегальной миграцией, чтобы предотвратить проникновение инфекции в КНР. Китайские пограничники также наладят взаимодействие со своими коллегами из прилегающих стран, чтобы повысить эффективность мер против распространения болезни.

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30 июля власти Китая сообщили, что вспышка коронавируса в городе Нанкин началась после того, как в городской аэропорт прибыл самолет из Москвы. По сообщению администрации города, инфекцией заразилась уборщица аэропорта, которая нарушила правила личной дезинфекции. Это стало причиной заражения других сотрудников.

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