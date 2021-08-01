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Израиль уничтожит вакцин на 1,8 миллиона долларов

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Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Израиль уничтожит 80 тысяч доз вакцин от коронавируса общей стоимостью 6 миллионов шекелей (1,8 миллиона долларов). Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12.

Отмечается, что дозы препарата утилизируют из-за того, что у них вышел срок годности. О вакцине какого именно производства идет речь, не сообщается. При этом известно, что в стране используется препарат американской корпорации Pfizer.

В Израиле была проведена масштабная кампания вакцинации населения, всего было привито около 57 процентов жителей, среди пожилых людей этот показатель достигал 90 процентов. Однако с момента выявления «дельта»-штамма коронавируса страна вновь столкнулась с ростом заболеваемости, количество новых случаев заражений превысило показатель в 2 тысячи человек в день.

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