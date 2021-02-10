Миллионы японцев останутся без вакцины из-за неправильных шприцов

Миллионы японцев останутся без вакцины против коронавируса производства компании Pfizer из-за неправильных шприцов. Об этом сообщает издание The Japan Times со ссылкой на главу Минздрава страны Норихису Тамуру.

В прошлом месяце правительство заявило, что получило достаточное число доз для вакцинации 72 миллиона человек из расчета, что в каждой ампуле препарата содержится шесть доз. Однако стандартные шприцы, используемые в Японии, способны извлечь лишь пять доз.

Правительство обратилось к производителям медицинского оборудования с просьбой наладить производство специальных шприцев. По словам пресс-секретаря правительства, шестую дозу, которую не получится извлечь из ампулы, пока придется выбрасывать.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи доз вакцины против коронавируса компании Moderna были уничтожены в США из-за уборщика, который нечаянно отключил холодильник от сети. Из-за перепада температур хранившиеся в нем дозы препарата пришли в негодность.