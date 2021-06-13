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В США уничтожат 60 миллионов доз вакцины от коронавируса

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Фото: Reuters / Dado Ruvic

Американский производитель вакцины против коронавируса Johnson & Johnson из-за ошибки на заводе в Балтиморе должен уничтожить 60 миллионов доз препарата. Об этом сообщает The New York Times.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США считает, что несколько партий вакцины может быть заражено и потому непригодно к употреблению. По распоряжению организации, компания Emergent BioSolutions, которая производит вакцину для Johnson & Johnson, прекратила ее выпуск, поскольку компоненты препарата случайно перепутали с вакциной AstraZeneca. В настоящее время FDA проверяет миллионы доз AstraZeneca, произведенных в Балтиморе, на брак.

По информации издания, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует разрешить распространять на территории государства или отправлять в другие страны около 10 миллионов доз препарата Johnson & Johnson. При этом ведомство намерено предупредить получателей вакцины о том, что регулирующие органы не могут гарантировать, что Emergent BioSolutions следовала установленным стандартам по производству.

Отмечается, что потеря 60 миллионов доз Johnson & Johnson нарушила план американского лидера Джо Байдена по распространению вакцины в других странах. Администрации президента придется подождать, пока FDA завершит все проверки.

Ранее об отказе от использования 300 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson, произведенной в Балтиморе, объявила Канада. «Из-за возникших опасений министерство здравоохранения страны не будет распределять полученные партии вакцины среди населения в целях защиты здоровья и безопасности граждан», — говорилось в сообщении ведомства.

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