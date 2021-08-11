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Эпидемиолог оценил влияние курения на формирование антител после прививки

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Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

На формирование антител после вакцинации могут повлиять вредные привычки. Так оценил роль курения в формировании иммунитета к COVID-19 врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, сообщает телеканал «360».

«Курение и употребление алкоголя также расходуют ресурс организма, поэтому здесь имеет смысл воздержаться от вредных привычек на период образования иммунитета», — заявил Шунков.

Он добавил, что от курения также стоит воздержаться за два-три часа до ПЦР-теста. Врач отметил, что появляется много противоречивых исследований, которые оценивают уровень иммуноглобулина в крови у тех, кто привит, и у тех, кто переболел.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов дал совет оставшимся без антител к COVID-19 после прививки россиянам. По его словам, если после введения двух компонентов вакцины у человека остаются нулевые титры антител, через шесть месяцев ему стоит привиться другим препаратом.

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