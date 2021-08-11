Эпидемолог объяснил рост заражений «дельта»-вариантом COVID-19 среди детей

«Дельта»-вариант коронавируса более заразен для взрослых, которые уже передают вирус детям. Так рост заражений среди детей объяснил профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд.

В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что это, в свою очередь, естественно приводит к тому, что все больше детей попадают в больницы. «Пока мы не знаем, является ли рост госпитализаций непропорциональным, то есть чаще ли дети, заразившиеся этим штаммом, оказываются в больницах», — сказал Резерфорд.

Эпидемиолог подчеркнул, что с началом учебного года станет понятно, насколько легче эта разновидность коронавируса передается от одного ребенка к другому. При этом осенью в США планируется начать прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а зимой — от 2 до 4 лет и потом от 6 до 23 месяцев.

Ранее газета The New York Times сообщила, что все больше детей в США попадают в больницы после заражения «дельта»-вариантом коронавируса. Опрошенные изданием медики отмечают, что пока не ясно, вызывает ли эта разновидность вируса более тяжелое течение заболевания у детей, и связывают рост госпитализации среди детей с высокой заразностью «дельта»-варианта. Отмечается, что все дети, попавшие в больницы с COVID-19, были непривиты, так как сейчас в США разрешена вакцинация детей только старше 12 лет.